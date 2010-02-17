Паломників і туристів розділять у Херсонесі

Потоки православних паломників і екскурсантів мають намір розділити при вході на територію Херсонеса Таврійського у Севастополі, повідомила адміністрація міста.

"В перспективі має бути зроблено два окремі входи. Один вхід для того, щоб парафіяни могли у будь-який час, як того вимагає православний канон, прийти до Свято-Володимирського собору і вдень, і вночі. З іншого боку, керівництво заповідника Херсонес абсолютно справедливо говорить, що неконтрольований потік паломників обертається для них іноді певною шкодою", - заявив перший заступник голови севастопольської адміністрації Володимир КАЗАРІН.

За його словами, під виглядом паломників проходять люди, які викопують черепки, завдаючи шкоду "культурному шару", а також ті, хто прийшли на екскурсію, але не сплатили за квиток.

Другий вхід треба побудувати так, щоб він не порушував частину античної стіни, яка обгороджує Херсонес. "Маємо звести спеціальну споруду, яка перетинатиме цю стіну, ніяк її не порушуючи, і потім виводити віруючих на майданчик перед собором, звідки вони потраплять на територію храму. Цей варіант вимагає великих інвестицій", - сказав КАЗАРІН.

Керівництво Севастополя і церква шукають інвестора, поки його нема, тому ухвалили рішення: "на перших порах існуючий вхід розділятиме потоки людей на тих, хто йде до храму, і тих, хто є екскурсантом".

"Цей тимчасовий варіант має забезпечити нам спокійне розділення потоків, щоб більше не було конфліктних ситуацій", - заявив чиновник.