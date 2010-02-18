Центрвиборчком повернув гроші Януковичу і Тимошенко

Центральна виборча комісія повернула грошову заставу в сумі 2,5 млн. грн. Віктору ЯНУКОВИЧУ та Юлії ТИМОШЕНКО, яка вносилася ними для реєстрації кандидатами на пост президента України, повідомила прес-служба ЦВК.

26 січня Центрвиборчком направив до держказначейства гроші, які вносилися усіма 18 кандидатами у президенти як застава.

2 лютого держказначейство передало кошти на рахунки партії «Батьківщина» та Партії регіонів, які висували ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧА, через те, що вони вийшли у другий тур виборів.

Гроші решти 16 кандидатів були направлені у державний бюджет. Загальна сума коштів - 40 млн. грн.