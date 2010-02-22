Гречка подорожчала майже удвічі

Обґрунтованість підвищення цін на гречку перевіряє Антимонопольний комітет України, повідомив виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я дав доручення провести перевірки обґрунтованості підвищення цін на гречку», - сказав він під час круглого столу в понеділок.

МЕЛЬНИЧЕНКО відзначив, що ціни на гречку в Україні за останній час зросли майже удвічі.