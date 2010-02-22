Гречка подорожчала майже удвічі
18:25, 22 лютого 2010Крым
0 0
Антимонопольники розбираються
Обґрунтованість підвищення цін на гречку перевіряє Антимонопольний комітет України, повідомив виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Я дав доручення провести перевірки обґрунтованості підвищення цін на гречку», - сказав він під час круглого столу в понеділок.
МЕЛЬНИЧЕНКО відзначив, що ціни на гречку в Україні за останній час зросли майже удвічі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter