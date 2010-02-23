Двоє дітей отруїлися транквілізатором в Криму

Стан оцінюється як тяжкий

Двоє дітей, залишившись вдома у Феодосії без нагляду дорослих, з`їли транквілізатори, внаслідок чого госпіталізовані в лікарню, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. Стан потерпілих оцінюється як тяжкий. Інцидент стався у понеділок. 4-річна дівчинка і 6-річний хлопчик знайшли пігулки «Феназепам». Препарат є високоактивним транквілізатором. Має анксиолітичну, седативно-снодійну, протисудомну і центральну міорелаксуючу дію.

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