Двоє дітей отруїлися транквілізатором в Криму
10:02, 23 лютого 2010Крым
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Стан оцінюється як тяжкий
Двоє дітей, залишившись вдома у Феодосії без нагляду дорослих, з`їли транквілізатори, внаслідок чого госпіталізовані в лікарню, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Стан потерпілих оцінюється як тяжкий.
Інцидент стався у понеділок.
4-річна дівчинка і 6-річний хлопчик знайшли пігулки «Феназепам».
Препарат є високоактивним транквілізатором. Має анксиолітичну, седативно-снодійну, протисудомну і центральну міорелаксуючу дію.
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