Автівка влетіла в дерево і спалахнула в Криму, є жертва

Один житель Криму загинув і один отримав травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом на трасі Харків - Сімферополь на півночі півострова, повідомила в середу прес-служба кримського управління Державтоінспекції.

Аварія сталася в другій половині дня вівторка.

"Мазда 6" виїхала за межі проїжджої частини, врізалася в дерево і почала горіти.

Загинув водій, 1982 року народження. Пасажира, 1987 року народження, з травмами доставили до лікарні.

"Вогонь знищив салон автомобіля на площі два квадратні метри. Причина і збиток встановлюються", - додає кримське управління МНС.