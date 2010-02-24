Автівка влетіла в дерево і спалахнула в Криму, є жертва

11:00, 24 лютого 2010
Крым
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Аварія на трасі Харків - Сімферополь

Один житель Криму загинув і один отримав травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом на трасі Харків - Сімферополь на півночі півострова, повідомила в середу прес-служба кримського управління Державтоінспекції. 

Аварія сталася в другій половині дня вівторка. 

"Мазда 6" виїхала за межі проїжджої частини, врізалася в дерево і почала горіти. 

Загинув водій, 1982 року народження. Пасажира, 1987 року народження, з травмами доставили до лікарні. 

"Вогонь знищив салон автомобіля на площі два квадратні метри. Причина і збиток встановлюються", - додає кримське управління МНС.

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