Автівка влетіла в дерево і спалахнула в Криму, є жертва
11:00, 24 лютого 2010Крым
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Аварія на трасі Харків - Сімферополь
Один житель Криму загинув і один отримав травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом на трасі Харків - Сімферополь на півночі півострова, повідомила в середу прес-служба кримського управління Державтоінспекції.
Аварія сталася в другій половині дня вівторка.
"Мазда 6" виїхала за межі проїжджої частини, врізалася в дерево і почала горіти.
Загинув водій, 1982 року народження. Пасажира, 1987 року народження, з травмами доставили до лікарні.
"Вогонь знищив салон автомобіля на площі два квадратні метри. Причина і збиток встановлюються", - додає кримське управління МНС.
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