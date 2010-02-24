Званням Бандери зайнявся суд

Подання Верховної ради Криму щодо конституційністі указу Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння провідникові організації українських націоналістів Степанові Бандері звання Героя України надійшло в середу до Конституційного суду держави, повідомила його прес-служба.

Документ передано на вивчення в секретаріат суду, як того вимагає регламент КСУ.

22 січня президент ЮЩЕНКО присвоїв Бандере звання героя. Він вважає, що лідер ОУН боровся за незалежність України.

17 лютого кримський парламент затвердив подання в КСУ. Депутати заявили, що указ ЮЩЕНКА не відповідає Конституції, закону про державні нагороди і указу президента 2002 року про звання «Герой України».

Парламентарії підкреслюють, що звання героя «присвоюється громадянам України за видатний героїчний вчинок або видатні трудові досягнення» і «не присвоюється за заслуги, які мали місце у минулому і не пов`язані зі становленням і розвитком незалежної» країни.

Бандера, заявляють в парламенті автономії, «не був громадянином України» - він народився в 1909 році в селі Старий Угринів Калуського повіту, що перебував у складі Австро-Угорщини (нині Івано-Франківська область), під час Другої світової війни значну частину часу знаходився на території, підконтрольній фашистській Німеччині, у післявоєнний період проживав на території Західної Німеччини.

«Можливі заслуги» лідера ОУН не можуть бути пов`язані із становленням і розвитком незалежної України, оскільки Бандера помер в 1959 році, а країна стала незалежною державою в 1991 році, вважають депутати.