Європарламент сподівається на перегляд Януковичем звання Бандери

Європейський парламент висловлює жаль з приводу рішення Віктора ЮЩЕНКА присвоїти звання Героя України лідеру організації українських націоналістів Степану Бандері, який “співпрацював з нацистським режимом”, йдеться у резолюції, схваленій у четвер на сесії Європарламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, депутати висловили сподівання, що новий президент України перегляне це рішення.

22 січня тодішний президент ЮЩЕНКО оголосив про присвоєння Бандері звання героя. Він заявив, що лідер ОУН боровся за незалежність України.

“Бандера співпрацював з нацистським режимом не більше, ніж тодішнє радянське керівництво, яке разом із владою фашистської Німеччини ініціювало агресію проти Польщі, чи західні лідери, які допустили окупацію Чехії. Якщо Європарламент хоче засудити Бандеру, хай засуджує їх усіх”, - заявив в інтерв’ю УНІАН політолог, публіцист Тарас ВОЗНЯК.

Він наголосив, що Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу, тому вона не зобов’язана виконувати його рішення.

Говорячи про можливе скасування рішення про присвоєння Бандері звання героя судами, ВОЗНЯК зауважив, що ціною цього може стати загострення ситуації всередині України.

“Як президент ЯНУКОВИЧ, думаю, повинен піклуватися про спокій у країні, тим самим не загострюючи такі питання”, - сказав політолог.