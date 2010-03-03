Відпочинок у Криму подорожчає на 10-12%

Ціни на відпочинок у Криму цього року будуть вищі, ніж минулого мінімум на 10%, повідомила перший заступник кримського міністра курортів і туризму Марина СЛЄСАРЄВА.

«Ціна у деяких (готелях, оздоровницях) - рідкісних, звичайно, - залишиться на колишньому рівні, у деяких зросте на 10-12%», -сказала чиновник журналістам в Ялті після відкриття міжнародного ярмарку «Крим. Курорти. Туризм - 2010».

СЛЄСАРЄВА пояснила подорожчання відпочинку збільшенням цін на продукти харчування.

На півострів їдуть курортники, що ностальгують, бажають поправити здоров`я і молодь заради активного відпочинку.

«Є ностальгуючий (турист), який ніколи не проміняє кримські красоти на пляжний відпочинок у Туреччині та Болгарії. Їдуть ті, для яких важлива ментальність, - вони не хочуть (відпочивати) за кордоном, не володіють мовами. Їдуть ті, які знають, що два тижні на ПБК можуть із трьома місяцями не зрівнятися, проведеними, приміром, у Краснодарському краї або на курортах Болгарії, за кліматичними умовами. Їдуть поправити здоров`я й на грязьові курорти. Популярні активні форми туризму, їдуть за цим, у тому числі москвичі люблять цю справу», - сказала СЛЄСАРЄВА.

За даними міністерства туризму Криму, курорти Краснодарського краю Росії мають намір утримати ціни на рівні 2009 року.

«На виставці в Сочі, де були наші представники, вони (росіяни) говорили, що постараються утримати минулорічні ціни», - сказала чиновник.