Кабмін заборонив відчужувати майно «Титана України»

Кабінет міністрів заборонив відчужувати майно державної компанії "Титан України" та підприємств, держпакети акцій яких передані до статутного фонду товариства, йдеться у постанові уряду.

Кабмін в лютому 2009 року схвалив створення державної холдингової компанії "Титан України". Засновником від імені держави виступає міністерство промислової політики. До статутного фонду відкритого акціонерного товариства передано державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ "Сумихімпром", ДАК "Титан", який здійснює корпоративне управління 50%+1 акція ЗАТ "Кримський титан", і Запорізького державного титаномагнієвого комбінату після його перетворення на відкрите акціонерне товариство.

Відповідно до постанови, не допускається відчуження, передача в оренду, лізинг, концесію, заставу майна "Титана України" та підприємств, держпакети акцій яких передані до статутного фонду ДХК, а також укладення щодо них договорів доручення, комісії про спільну та спільну інвестиційну діяльність.

Уряд доручив мнпромполітики вжити заходів для запобігання порушенню провадження у справі про банкрутство підприємств.

Кабмін пояснює своє рішення необхідністю посилити держконтроль за діяльністю підприємств титанової підгалузі промисловості, які мають загальнодержавне значення.