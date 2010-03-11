Анатолій Могильов очолив українську міліцію
Янукович закликав критично проаналізували досвід Луценка і деполітизувати міністерство внутрішніх справ...
|Анатолій Могильов
Верховна Рада в четвер затвердила склад Кабінету міністрів. За ухвалення рішення проголосували 240 депутатів з 353 зареєстрованих в сесійному залі.
Президент закликає нового міністра деполітизувати міліцію. «Я хотів би, щоб ви критично проаналізували досвід свого попередника і зробили висновки», - сказав ЯНУКОВИЧ під час представлення МОГИЛЬОВА колективу МВС.
За словами президента, міліцію треба буде перебудовувати. «Такою, як вона була за ЛУЦЕНКА, вона не повинна бути. Деполітизація - це дуже важливе завдання перед міліцією», - сказав ЯНУКОВИЧ.
МОГИЛЬОВ народився у 1955 році.
У 1977 році закінчив Слов’янський педагогічний інститут, у 1993 році - Українську академію внутрішніх справ.
Працював на різних посадах у міліції Донецької області.
У 2007 році був начальником кримського управління МВС - заступником міністра внутрішніх справ України.