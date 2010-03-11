Анатолій Могильов очолив українську міліцію

Анатолій МОГИЛЬОВ, який в 2007 році очолював кримську міліцію, а під час президентських виборів - республіканський штаб Віктора ЯНУКОВИЧА, став міністром внутрішніх справ України.

Верховна Рада в четвер затвердила склад Кабінету міністрів. За ухвалення рішення проголосували 240 депутатів з 353 зареєстрованих в сесійному залі.

Президент закликає нового міністра деполітизувати міліцію. «Я хотів би, щоб ви критично проаналізували досвід свого попередника і зробили висновки», - сказав ЯНУКОВИЧ під час представлення МОГИЛЬОВА колективу МВС.

За словами президента, міліцію треба буде перебудовувати. «Такою, як вона була за ЛУЦЕНКА, вона не повинна бути. Деполітизація - це дуже важливе завдання перед міліцією», - сказав ЯНУКОВИЧ.

МОГИЛЬОВ народився у 1955 році.

У 1977 році закінчив Слов’янський педагогічний інститут, у 1993 році - Українську академію внутрішніх справ.

Працював на різних посадах у міліції Донецької області.

У 2007 році був начальником кримського управління МВС - заступником міністра внутрішніх справ України.