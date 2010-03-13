Спікеру пропонують влаштуватися радником до Януковича - ЗМІ

Анатолію ГРИЦЕНКУ, який зараз обіймає посаду спікера кримського парламенту, запропоновано перейти на роботу радником президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, пише "Дзеркало тижня".

Як відомо, 6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів рекомендували фракції "регіоналів" у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання з питання зміни спікера. На посаду нового керівника парламенту вони запропонували виконуючого обов`язки місцевої організації ПР Володимира КОНСТАНТИНОВА. При цьому повідомлялося, що ГРИЦЕНКОВІ, який є членом Партії регіонів, запропонують іншу роботу.

"За деякою інформацією, Анатолій ГРИЦЕНКО в четвер таки був прийнятий главою АП (адміністрації президента) Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ, і в присутності куратора краю - Василя ДЖАРТИ - йому була запропонована та сама відповідальна робота - радника президента", - відзначає газета.