Українські морські авіатори поїдуть до США за досвідом

Авіатори Військово-морських сил України вивчатимуть досвід з підготовки фахівців техобслуговування авіації в американському місті Норфолк з 14 по 20 березня, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Група офіцерів управління морської авіації командування флоту України та Сакської морської авіабригади також ознайомиться з обладнанням об’єктів навчальної бази і вивчить обов’язки фахівців під час забезпечення польотів авіації з борту корабля.

Перебування морських авіаторів у США відбувається відповідно до переліку заходів міжнародного співробітництва українського військового відомства на лютий-березень 2010 року.