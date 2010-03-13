Комунальники Севастополя вимагають виплатити їм зарплату

Погасити заборгованість із зарплати вимагали близько трьох сотень працівників комунальних підприємств Севастополя на мітингу біля будівлі міськради в суботу.

Співробітники «Севтеплоенерго», «Севміськводоканалу», «Севелектроавтотрансу» і ремонтно-експлуатаційних підприємств заявили, що нечітка позиція депутатів щодо виведення комунального господарства з кризи і заклики до севастопольців не платити за встановленими тарифами привели комунальників на межу катастрофи.

«В даний час в «Севміськводоканалу» 1,5 мільйона гривень заборгованості за електроенергію. Ми знаходимося на межі зупинки електропостачання, тому що енергетики можуть відключити наші об`єкти від своїх мереж. Заробітна плата виплачується лише за січень, і виплачена вона лише на 60%. Працівників скорочують, переводять на скорочений робочий тиждень», – сказав глава профспілкового комітету «Севміськводоканалу» Михайло ПОРТОФЕЙ.

Учасники мітингу тримали плакати «Вода і тепло – це не політика. Вода і тепло – це життя міста», «Немає зарплати – немає води», «Байдужість депутатів – загибель комунального господарства».