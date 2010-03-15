Герман вважає варварством спалення книг у Криму

Виробляти концепцію гуманітарної політики України, а не спалювати книги з історії держави закликала заступник голови адміністрації президента Ганна ГЕРМАН, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Активісти молодіжної організації "Прорив" спалили підручники новітньої історії України в центрі Сімферополя в неділю , оскільки вважають, що школярів і студентів учать брехливій історії.

"Я розумію, що помаранчева влада робила великі перекоси в гуманітарній політиці, але я проти того, щоб боротися з ними їхніми методами. Давайте змагатися ідеями. Давайте дискутувати, разом виробляти концепцію гуманітарної політики, разом писати нашу історію, але в ній не повинно бути фактів про спалення бібліотек", - сказала ГЕРМАН.

"Боротьба з книгами, які б ці книги не були, в усі часи вважалася варварством", - заявила заступник голови адміністрації президента.