Cпікер і прем`єр написали заяви про відставку

Представник Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО подав заяву про складання повноважень спікера Верховної Ради Криму, яку планується розглянути 17 березня на засіданні кримського парламенту, повідомив УНІАН голова постійної комісії мандатної, з депутатської етики, організації роботи ВР і ЗМІ Юхим ФІКС.

«У середу буде чергове сесійне засідання, на якому буде розглянуто, в тому числі, й заяву голови Верховної Ради Криму (про відставку)», - сказав ФІКС по телефону.

Заяви про відставку також написали голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА і перший віце-спікер парламенту Григорій ІОФФЕ, сказав депутат від партії «Союз» Володимир КЛИЧНИКОВ.

У проекті порядку денного засідання ВР Криму включені питання про заяви ГРИЦЕНКА, ПЛАКІДИ, ІОФФЕ, про обрання нового спікера і призначення прем`єра.

Очікується, що спікером буде обрано Володимира КОНСТАНТИНОВА, депутата парламенту автономії і виконуючого обов`язки лідера кримської організації Партії регіонів.

На посаду прем`єра, швидше всього, буде висунуто Василя ДЖАРТИ, депутата Верховної Ради України, заступника голови Партії регіонів, який у ПР є куратором Криму.

6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів запропонували фракції регіоналів у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання для зміни спікера. На посаду нового голови парламенту вони рекомендували КОНСТАНТИНОВА.

9 березня ГРИЦЕНКУ передали вимогу про скликання засідання для зміни спікера, звільнення з посад двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту Криму, під якою підписалися 52 зі 100 депутатів.

12 березня стало відомо, що ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів документи, пославшись на те, що підписанти не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень підготовлені з порушенням регламенту парламенту.

ГРИЦЕНКО керує парламентом з травня 2006 року.

ПЛАКІДА очолює уряд з червня 2006 року.