Куніцин пропонує друкувати пам`ятки про землетруси

Управління з питань надзвичайних ситуацій Севастополя має краще інформувати городян про дії в разі НС, у тому числі, під час землетрусів, заявив голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН, повідомила прес-служба відомства.

"Можливо, слід надрукувати маленькі листівки-пам`ятки, щоб люди знали, куди йти, де збірні пункти, як поводитися. Також треба провести командно-штабні навчання начальників штабів цивільного захисту. Головне - не панікувати", - заявив КУНІЦИН.

Минулого тижня Севастополь розбурхали чутки про землетрус. Кількість дзвінків до адміністрації та інші структури влади збільшилася в три-чотири рази.

"Севастополь знаходиться в сейсмонебезпечній зоні. Городяни завжди мають бути морально в бойовій готовності. У 1927 році стався сильний землетрус на ПБК, Севастополь тоді теж зачепило", - відзначив КУНІЦИН.