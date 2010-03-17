Члени нового уряду не будуть хлопчиками на лінійці

15:55, 17 березня 2010
Крым
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Джарти про компроміс і мандат

Заступник керівника Партії регіонів Василь ДЖАРТИ, обраний головою Ради міністрів Криму, має намір найближчим часом скласти повноваження депутата Верховної Ради України.

«Я не ховатимуся (за мандатом), як дехто (з депутатів), я не хочу сидіти на двох стільцях. Мені комфортно працювати там, куди я приїхав», - сказав новий прем`єр журналістам у Сімферополі.

ДЖАРТИ заявив, що робота в уряді автономії цікава для нього. «Я можу й хочу працювати, показати реальний результат, і я цього доб`юся», - сказав новий керівник.

ДЖАРТИ сподівається знайти компроміс у відносинах із кримським парламентом, спікером якого обрано його однопартійця Володимира КОНСТАНТИНОВА. «Крим - парламентська республіка, Рада міністрів повинна бути підзвітна депутатському корпусу, але не звітувати як хлопчики на "лінійці" (в школі), а ми повинні спільно працювати», - заявив новий прем`єр.

17 березня парламент автономії прийняв відставку члена ПР Віктора ПЛАКІДИ з посади керівника кримського уряду й призначив ДЖАРТИ новим головою Радміну.

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