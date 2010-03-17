Члени нового уряду не будуть хлопчиками на лінійці
Джарти про компроміс і мандат
|Василь Джарти. Фото УНІАН
«Я не ховатимуся (за мандатом), як дехто (з депутатів), я не хочу сидіти на двох стільцях. Мені комфортно працювати там, куди я приїхав», - сказав новий прем`єр журналістам у Сімферополі.
ДЖАРТИ заявив, що робота в уряді автономії цікава для нього. «Я можу й хочу працювати, показати реальний результат, і я цього доб`юся», - сказав новий керівник.
ДЖАРТИ сподівається знайти компроміс у відносинах із кримським парламентом, спікером якого обрано його однопартійця Володимира КОНСТАНТИНОВА. «Крим - парламентська республіка, Рада міністрів повинна бути підзвітна депутатському корпусу, але не звітувати як хлопчики на "лінійці" (в школі), а ми повинні спільно працювати», - заявив новий прем`єр.
17 березня парламент автономії прийняв відставку члена ПР Віктора ПЛАКІДИ з посади керівника кримського уряду й призначив ДЖАРТИ новим головою Радміну.