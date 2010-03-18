Шеф МВС розповів, як Луценко розхитав хребет держави

Більша частина підрозділів кримської міліції буде переведена з підпорядкування центру в пряме підпорядкування начальникові управління, заявив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Ми проведемо багатоетапне реформування. Перший етап - більшу частину підрозділів міліції повернемо в підпорядкування начальника главку, щоб не було цієї підлеглості нагору, до Києва, де половина керує людьми, які працюють тут», - сказав він на зустрічі з особовим складом кримської міліції у Сімферополі.

На думку міністра, такі дії дадуть змогу співробітникам займатися «предметною, конкретною роботою «на землі».

МОГИЛЬОВ представив співробітникам кримського управління МВС нового начальника - 48-річного полковника міліції, уродженця Донецької області Олександра ПРОСОЛОВА.

«Більшість з вас його знає, він працював тут (у Керчі). Прошу любити і жалувати», - сказав міністр.

Він побажав ПРОСОЛОВУ «бути вимогливим, справедливим, нормальним керівником».

17 березня кандидатуру ПРОСОЛОВА затвердив парламент Криму.

Він з 2005 по 2007 рік працював начальником Костянтинівського міськвідділу міліції (Донецька область), в 2007-2008 керував міліцією Керчі. Потім очолював кримінальний розшук управління МВС в Донецькій області. Останнє місце роботи ПРОСОЛОВА - начальник міліції Макіївки Донецької області.

Міністр заявив, що президент Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед міліцією «величезні завдання» і покладає на неї сподівання.

«Країну довели до краху. Міліція - це той стрижень, на якому тримається держава. Ми - хребет країни. Цей хребет розхитали... Потрібно консолідуватися і зрозуміти одне: саме на нас тримається незалежність держави, її економічна цілісність. Всі ми повинні зайнятися нормальною роботою щодня», - сказав МОГИЛЬОВ.