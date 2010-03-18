Янукович призначив екс-спікера Криму херсонським губернатором
14:08, 18 березня 2010Крым
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Це не штрафбат?
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.
«Мені мої помічники сказали, що це - штрафний батальйон, але я говорю їм, це - ударна група», - прокоментував ЯНУКОВИЧ кадрове рішення у Сімферополі під час зустрічі з керівниками автономії.
17 березня кримський парламент прийняв відставку представника Партії регіонів ГРИЦЕНКА з посади спікера й призначив замість нього виконуючого обов`язки лідера місцевої організації ПР, екс-президента будівельної корпорації «Укрросбуд» Володимира КОНСТАНТИНОВА.
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