Суд скасував підвищення комунальних тарифів у Севастополі

Севастопольський апеляційний адміністративний суд скасував наказ голови державної адміністрації, начальника цивільної оборони Севастополя Сергія КУНІЦИНА про підвищення комунальних тарифів у місті.

Наказ, відповідно до якого тарифи підвищилися приблизно в 2,5 рази, було оскаржено в суді групою жителів Севастополя і міською радою.

Керівництво адміністрації подасть касацію до вищого адміністративного суду України, заявив КУНІЦИН.

«У будь-якому разі наказ, підписаний мною як начальником цивільної оборони міста, свою функцію виконав. Я вдячний всім севастопольцям, хто справно платив за новими тарифами. Завдяки громадянській позиції цих городян, ми змогли пройти опалювальний сезон без серйозних зривів. Ми впоралися із завданнями подачі тепла, газу, води, обслуговування житлового фонду міста», - сказав він.

КУНІЦИН вважає, що депутати міськради мають невідкладно скликати позачергову сесію і виробити заходи із забезпечення безперебійної роботи ЖКГ, життєдіяльності міста, але для цього їм доведеться знайти більш як 400 млн. грн. на дотації комунальникам. «Чи знайде міськрада ці кошти? Досі далі розмов про «захист інтересів городян» справа не йшла», - сказав чиновник.

На його думку, депутатам все ж таки доведеться переглянути старі тарифи.