Консульство Польщі в Севастополі відкриється восени

Стане сьомим в Україні

Генеральне консульство Польщі в Севастополі планується відкрити у вересні, повідомила прес-служба міської адміністрації. Польська сторона визначилася з містом його розміщення - орендовані приміщення. "Будівельні роботи, установку комп`ютерної і офісної техніки проводитимуть польські фахівці, які виграли тендер. На відкриття генконсульства збирається приїхати надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні", - говориться в прес-релізі. Консульство Польщі в Севастополі стане сьомим в Україні.

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