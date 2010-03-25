Консульство Польщі в Севастополі відкриється восени
13:22, 25 березня 2010Крым
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Стане сьомим в Україні
Генеральне консульство Польщі в Севастополі планується відкрити у вересні, повідомила прес-служба міської адміністрації.
Польська сторона визначилася з містом його розміщення - орендовані приміщення.
"Будівельні роботи, установку комп`ютерної і офісної техніки проводитимуть польські фахівці, які виграли тендер. На відкриття генконсульства збирається приїхати надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні", - говориться в прес-релізі.
Консульство Польщі в Севастополі стане сьомим в Україні.
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