112 тонн пасок випустять у Криму до Великодня

14:40, 25 березня 2010
Крым
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Обіцяють додати мак, родзинки і коньяк

Приблизно 112 тонн пасок випустить до Великодня "Кримхліб", повідомила прес-служба холдингу "Т і С", до складу якого входить підприємство. 

"Це дозволить в повному об`ємі задовольнити попит жителів півострова на святкову продукцію", - говориться в прес-релізі. 

Підприємство розпочне виробництво пасок 30 березня.  

"Сімферопольський хлібокомбінат планує випекти 45 тонн, ялтинський - 21 тонн, керченський - 12 тонн, феодосійський - 14 тонн, євпаторійський - 15 тонн, джанкойський - 6 тонн", - наголошується в релізі.

Сімферопольські хлібопеки виготовлять традиційний кекс з родзинками, паску з додаванням родзинок, цукатів, горіхів, маку, набори з трьох кексів.  

Крім того, комбінат обіцяє "елітну" паску з додаванням цукатів, маку, родзинок і коньяку. Вона виготовлена за спеціальним рецептом.

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