Державіаадміністрація розслідувала інцидент в аеропорту Сімферополя

Бортінженер та бортпровідник літака Як-42 авіакомпанії "Донбасаеро" вживали алкоголь напередодні вильоту з Сімферополя до Києва 9 березня через їхню недисциплінованість та відсутність контролю з боку командира повітряного судна, встановило розслідування комісії державіаадміністрації, повідомила прес-служба мінтрансзв`язку.

Депутат Леонід Грач, який придбав квиток на літак до Києва, заявив, що повітряне судно не змогло 9 березня вилетіти з Криму, оскільки всі члени екіпажу компанії "Донбасаеро" були у нетверезому стані.

16 березня авіакомпанія назвала головними причинами затримки рейсу на 16 годин 37 хвилин метеоумови аеропорту "Сімферополь" і несвоєчасну доставку змінного екіпажу для виконання польоту.

За даними "Донбасаеро", екіпаж, який виконав увечері 8 березня рейс до Сімферополя, на наступний день не був запланований до вильоту. Двоє із семи його членів - бортмеханік і бортпровідник - після рейсу "в період відпочинку" вживали алкоголь.

"9 березня в аеропорту "Сімферополь" перед початком рейсу UDN-398 Сімферополь-Київ було проведено тест-контроль екіпажу, який показав наявність алкоголю у бортінженера та бортпровідника. Комісія державіаадміністрації встановила, що факт вживання алкоголю напередодні вильоту стався з причини особистої недисциплінованості бортінженера та бортпровідника та відсутності належного контролю з боку командира повітряного судна", - йдеться в прес-релізі.

Комісія державіаадміністрації надала рекомендації всім авіакомпаніям для недопущення подібних випадків.

"Відповідно до наказу авіакомпанії "Донбасаеро", члени екіпажу, які вживали алкогольні напої, були звільнені з роботи. До працівників компанії, з вини яких відбулася затримка рейсу, вжито заходів дисциплінарного впливу - їм оголошено догани", - говориться в прес-релізі.