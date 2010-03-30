Депутатів залишили без земель «Масандри»

Суд скасував рішення, якими місцеві депутати виділили собі в Криму дві ділянки площею 0,4 і 0,48 гектарів із земель держпідприємства «Привітне», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра», повідомила прес-служба прокуратури.

З позовами до суду звернулося наглядове відомство Алушти.

«Суд погодився з доводами про невідповідність депутатських претензій вимогам законодавства, що не дає місцевим владам повноважень щодо розпорядження землями державних підприємств і встановлює заборону на відчуження земель сільськогосподарського призначення», - говориться в повідомленні.