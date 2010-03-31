Севастополь просить Януковича пустити Лужкова до Україні

Голова севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зняти з мера Москви Юрія ЛУЖКОВА статус персони нон грата.

12 травня 2008 року служба безпеки України заборонила ЛУЖКОВУ в`їзд до країни у зв`язку з його висловлюваннями з приводу Севастополя. На урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту Росії мер Москви заявив, що питання належності Севастополя залишилося невирішеним, РФ розглядатиме його на користь свого державного права.

«Напередодні святкування 65-ї річниці Великої Перемоги, враховуючи величезний внесок у розвиток відносин між Москвою і Севастополем, клопочемо про зняття статусу ”персона нон грата” з мера Москви», - йдеться у зверненні до ЯНУКОВИЧА, розісланому в регіональні ЗМІ.

САРАТОВ вважає, що ЛУЖКОВ відіграє «величезну роль у розвитку економічних, соціально-культурних і наукових зв`язків між Москвою і Севастополем» і не можна недооцінювати його внесок у розвиток міста-героя.

«За ініціативою і за особистої участі Юрія Михайловича з бюджету Москви виділено кошти для будівництва квартир військовослужбовцям і членам їх родин, збудовано дитячий садок, нову школу, відремонтовано Будинок офіцерів Чорноморського флоту. Під його патронатом створено Чорноморську філію Московського державного університету, який готує висококваліфікованих фахівців для всього південного Сходу України. Уряд Москви постійно надає допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни. Севастопольські вчителі й учені постійно беруть участь у наукових конференціях і семінарах, що проводяться в Москві. За безпосереднього сприяння мера в Москві працює ”Севастопольське земляцтво”. У Севастополі відкрито культурний центр - Дім Москви, і ведуться переговори про відкриття Дому Севастополя в Москві», - заявив український чиновник.