Пляжі обіцяють очистити від сміття
19:51, 31 березня 2010Крым
0 0
До старту сезону залишився місяць
|мушля лежить на березі моря біля Євпаторії, фото УНІАН
За словами ДЖАРТИ, таким чином уряд автономії виконає доручення президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо очищення прибережної зони, пляжів і вільного доступу до них.
Питанням займатиметься робоча група під керівництвом кримського віце-прем`єра Георгія ПСАРЄВА.
«Я думаю, ми упорядкуємо ті місця, що в рамках закону відведені для відпочивальників - приїжджих і місцевих жителів», - сказав ДЖАРТИ журналістам після засідання Радміну.
«Вільний доступ людей (на пляжі) - це першочергово», - відповів прем`єр на запитання, чи зноситимуться забори, що перешкоджають туристам і жителям півострова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter