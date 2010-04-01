Рада запустила процес зміни Конституції щодо місцевих виборів

Верховна Рада направила до конституційного суду проект закону про внесення змін до Конституції України щодо строків повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

За проголосував 401 із 424 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Рада пропонує суду розглянути законопроект як невідкладний до 15 червня.

Законопроектом доповнюється стаття 136 Конституції нормою: “Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п`ять років”.

Крім того, в новій редакції планується викласти статтю 14 Конституції України. В ній передбачено, що “до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п`ять років”.

“Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають, відповідно, сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п`ять років”, - передбачено в законопроекті.

В прикінцевих положеннях законопроекту йдеться, що повноваження сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення), районних, обласних рад, депутати яких обрані на чергових виборах 26 березня 2006 року, а також на позачергових, перших, повторних та проміжних виборах у період від березня 2006 року до дня проведення чергових виборів 27 березня 2011 року, припиняються в день відкриття першої сесії ради, обраної на чергових виборах 27 березня 2011 року, крім випадків дострокового припинення їх повноважень відповідно до закону.

Повноваження сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, а також на позачергових, перших та повторних виборах у період від березня 2006 року до дня проведення чергових виборів 27 березня 2011 року, припиняються в момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної на чергових виборах 27 березня 2011 року, крім випадків дострокового припинення їх повноважень відповідно до закону.