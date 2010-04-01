Крим відправить ікони постраждалим у терактах у Москви

Сімдесят ікон освятять на мощах cвятителя Луки у Криму 2 квітня та відправлять до лікарень Москви для постраждалих унаслідок терактів у метро, повідомила прес-служба Сімферопольської і кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Ікони святителя Луки освятить митрополит Сімферопольський і кримський ЛАЗАР при підтримці товариства православних лікарів автономії.

"Акція молитовної підтримки" відбудеться у Свято-Троїцькому монастирі в Сімферополі.

Два вибухи на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" московського метрополітену сталися вранці 29 березня. Загинули 39 людей, травмовано 95 осіб.

Порушено кримінальну справу за статтею "тероризм".

За даними міноздоровсоцрозвитку РФ, на 1 квітня в лікувальних закладах перебувають 88 постраждалих.