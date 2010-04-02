У «Чорноморнафтогазі» зміна ради

Головою наглядової ради державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) призначений Едуард ШВИДКИЙ замість Віталія ГНАТУШЕНКА, передає УНІАН.

Таке рішення прийняв «Нафтогаз України», який володіє 100% акцій «Чорноморнафтогазу».

Членами наглядової ради призначені Роман ЗАГОРОДНІЙ, Сергій КАЦУБА, Валерій ВІНОКУРОВ і Ніна ЯКИМЕНКО.

В той же час «Нафтогаз» звільнив Миколу ЯКОВЕНКА, Василя ГЛАДУНА, Сергія ДАВИДЕНКА і Любомира ДОБРОВОЛЬСЬКОГО від посад членів ради.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Зараз на балансі компанії знаходяться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових.

Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні складають по природному газу 58,56 млрд. куб. м., по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.