У «Чорноморнафтогазі» зміна ради

12:08, 02 квітня 2010
Крым
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Рішення прийняв НАК

Головою наглядової ради державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) призначений Едуард ШВИДКИЙ замість Віталія ГНАТУШЕНКА, передає УНІАН. 

Таке рішення прийняв «Нафтогаз України», який володіє 100% акцій «Чорноморнафтогазу».  

Членами наглядової ради призначені Роман ЗАГОРОДНІЙ, Сергій КАЦУБА, Валерій ВІНОКУРОВ і Ніна ЯКИМЕНКО.  

В той же час «Нафтогаз» звільнив Миколу ЯКОВЕНКА, Василя ГЛАДУНА, Сергія ДАВИДЕНКА і Любомира ДОБРОВОЛЬСЬКОГО від посад членів ради. 

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.  

Зараз на балансі компанії знаходяться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. 

Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні складають по природному газу 58,56 млрд. куб. м., по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

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