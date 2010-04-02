Марафонці за півгодини переплили Севастопольську бухту
17:41, 02 квітня 2010Крым
0 0
Температура води 9 градусів
|Олег Соф’яник. Фото УНІАН
Заплив присвятили святу Великодня.
Стартуючи об 11.12 від Михайлівського равеліну, за 26 хвилин спортсмени фінішували біля Пам`ятника затопленим кораблям. На дистанції їх супроводжував катер.
46-річний СОФ‘ЯНИК повідомив журналістам, що у травні планує зробити заплив через Середземне море, від острова Сицилія до Тунісу, на дистанцію 230 кілометрів.
СОФ‘ЯНИК зробив понад 50 марафонських запливів, найдовший з яких - на 100 км від Алупки до Севастополя у вересні 2009 року
56-річний ПІСКУНОВ раніше робив запливи до 7 км, але через бухту взимку проплив уперше.
Заплив проходив за підтримки громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter