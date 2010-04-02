Марафонці за півгодини переплили Севастопольську бухту

Севастопольські «моржі» і плавці-марафонці Олег СОФ‘ЯНИК і Віктор ПІСКУНОВ зробили заплив на дистанцію один кілометр - через Севастопольську бухту - за температури води 9 градусів.

Заплив присвятили святу Великодня.

Стартуючи об 11.12 від Михайлівського равеліну, за 26 хвилин спортсмени фінішували біля Пам`ятника затопленим кораблям. На дистанції їх супроводжував катер.

46-річний СОФ‘ЯНИК повідомив журналістам, що у травні планує зробити заплив через Середземне море, від острова Сицилія до Тунісу, на дистанцію 230 кілометрів.

СОФ‘ЯНИК зробив понад 50 марафонських запливів, найдовший з яких - на 100 км від Алупки до Севастополя у вересні 2009 року

56-річний ПІСКУНОВ раніше робив запливи до 7 км, але через бухту взимку проплив уперше.

Заплив проходив за підтримки громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі”.