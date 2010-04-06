Дитячий аналог «Нової хвилі» пройде влітку в «Артеку»

Діти з різних країн світу зберуться в серпні в «Артеку» в Криму на конкурс молодих виконавців «Нова хвиля. Junior».

Меморандум про проведення фестивалю підписали у вівторок в «Артеку» представники Кабінету міністрів України, Державного управління справами президента, Ради міністрів Криму й холдингу «АРС».

«Ми досягли принципової згоди про проведення в Криму, в "Артеку", з 20 по 22 серпня юніорського конкурсу "Нова хвиля", в якому візьмуть участь діти від восьми до п`ятнадцяти років», - сказав віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ журналістам після підписання меморандуму.

Дитячий центр «Артек» є ідеальним місцем для конкурсу, вважає російський композитор Ігор КРУТОЙ.

«Я не думаю, що для дитячої "Нової хвилі" можна знайти другий рівноцінний майданчик і місце проведення за красою, за настроєм, за кількістю дітей, за міжнародним пафосом. Та атмосфера, яку досягнуто в Юрмалі (Латвія) за рахунок дорослої "Нової хвилі", - публіка, інтерес до міста, до країни, - хочеться, щоб те ж саме відбулося й тут (у Криму). Конкурс приходить до "Артеку" рівно на стільки, скільки будуть хороші відносини між Росією та Україною», - сказав голова холдингу «АРС».

Кримська влада сподівається, що фестиваль «Нова хвиля. Junior» приверне увагу до півострова.

«Це знакова подія для «Артеку» і для всього Криму. Ми очікуємо популяризації й Криму, й України загалом», - заявив кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Очікується, що фестиваль проводитиметься за рахунок спонсорів - українських й російських компаній, які виробляють товари для дітей.