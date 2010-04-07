Газель перекинулася через втрату колеса в Криму

Автомобіль "ГАЗ" перекинувся в центральному Криму через колесо, що відірвалося, травми отримав водій - житель Черкаської області України, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Аварія сталася у вівторок ввечері в Красногвардійському районі півострова.

"Водій ГАЗ-3302, рухаючись з боку Сімферополя у напрямі Джанкоя, в результаті відриву заднього лівого колеса не впорався з кевування і допустив перекидання автомобіля", - говориться в прес-релізі.

26-річний чоловік отримав струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму.