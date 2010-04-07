110 тисяч жителів Сімферополя відвезуть на кладовище

Більш як сто тисяч жителів планує доставити на громадському транспорті до кладовища Сімферополя 11 квітня, в поминальний день, влада міста.

"Ми плануємо організувати підвезення до кладовища приблизно 110 тисяч городян", - сказала начальник управління транспорту і зв`язку Світлана Поправко, яку цитує прес-центр мерії.

Сто двадцять автобусів перенаправлять на кладовищі зі своїх маршрутів.

Підвезення жителів організують з 7.30 до 19.00. Автобуси вирушатимуть від Московської і Радянської площ, центрального ринку, 7-ої міськлікарні, з мікрорайонів Мар`їно, Пневматика, Маршала Жукова, з вулиці Тарабукина, селища ГРЕС і аеропорту.

Автобусні маршрути №53 "7-я міськлікарня - НАПКБ" (НАПКС - російською) і №71 "вулиця Маршала Жукова - НАПКБ" продовжать до нового кладовища.

Для уникнення заторів приватний транспорт і таксі на територію кладовищ пускати не будуть. Співробітники ДАІ зроблять виключення лише для інвалідів першої групи.