Лужков: відносини Москви і Севастополя покращають

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вважає, що з призначенням Валерія САРАТОВА головою севастопольської адміністрації співпраця між Москвою і Севастополем одержить більш плідний характер, а відносини - покращають.

«Дозвольте привітати Вас від імені уряду Москви і від себе особисто з призначенням на високу і відповідальну посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації. Упевнений, що з Вашим призначенням традиційно добрі відносини і взаємовигідні зв`язки, що поєднують Москву і Севастополь, розширюватимуться, а співпраця між нашими містами одержить більш динамічний і плідний характер», - йдеться у листі ЛУЖКОВА, направленому на адресу САРАТОВА.

6 квітня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КУНІЦИНА з посади голови адміністрації Севастополя і призначив замість нього САРАТОВА, який раніше очолював міську раду.

КУНІЦИНА призначено постійним представником президента в Криму.