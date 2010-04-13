Депутата-екоінспектора пов`язали на хабарі
20:00, 13 квітня 2010Крым
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Порушено кримінальну справу
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом вимагання і одержання чотирьох з половиною тисяч гривень хабара державним інспектором з охорони навколишнього і природного середовища, повідомила прес-служба відомства.
Інспектор, який є депутатом місцевої ради, вимагав гроші від підприємця за непритягнення до адмінвідповідальності за "нібито допущені порушення екологічного законодавства", йдеться в прес-релізі.
Розслідування проводить прокуратура Бахчисарайського району Криму.
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