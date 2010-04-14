Партію регіонів у Криму очолив прем`єр

Голову Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ обрано лідером кримської організації Партії регіонів. Таке рішення прийняли делегати республіканської партійної конференції в Сімферополі в середу, повідомляє УНІАН.

”Ініціатором висунення моєї кандидатури була президія політради партії. Конференція одноголосно проголосувала”, - сказав ДЖАРТИ журналістам.

На його думку, більше членів Партії регіонів повинні обійняти посади в структурах влади.

”Еліта партії повинна максимально ввійти до влади, не тому що вона добре відпрацювала виборчу кампанію, а щоби взяти відповідальність і показати, на що здатна”, - заявив прем`єр.

Обов`язки голови кримської організації Партії регіонів з березня 2010 року виконував колишній президент корпорації ”Укрросбуд” Володимир КОНСТАНТИНОВ, обраний спікером парламенту автономії.

З вересня 2009 року обов`язки керівника кримського осередку тимчасово виконував лідер ялтинської організації Партії регіонів Олексій БОЯРЧУК. Він обійняв цю посаду після рішення президії політради ПР виключити лідера кримської організації - депутата Верховної ради України Василя КИСЕЛЬОВА з партії за ”завдання шкоди її репутації” і ”порушення вимог статуту”. Після цього політик заявив про добровільний вихід з лав політсили, його виключили з фракції ПР у парламенті.