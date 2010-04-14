Вода, тепло та квартплата подорожчали в Севастополі

Севастопольська міська рада в середньому вдвічі підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги для населення.

«Трудовий Севастополь» (фракція комуністів) і «Народна опозиція» (фракція ПСПУ) голосували проти затвердження нових тарифів.

За останні два роки адміністрація Севастополя неодноразово пропонувала міськраді підвищити комунальні тарифи, але депутати тривалий час ігнорували звернення виконавчої влади міста. Півтора роки тому міськрада ухвалила рішення про введення мораторію на підвищення тарифів для населення.

У вересні 2009 року тодішній голова адміністрації Сергій КУНІЦИН підписав наказ, відповідно до якого тарифи було піднято в середньому в 2,5-3 рази. У березні 2010 року Севастопольський апеляційний адміністративний суд ухвалив відмінити наказ. 12 квітня 2010 року новий голова міської держадміністрації Валерій САРАТОВ підписав наказ про відміну підвищення комунальних тарифів.

Згідно з прийнятим у вівторок рішенням міськради, тариф на квартплату становить 1,36 грн. за 1 кв.м. (раніше він становив 58 коп. за 1 кв.м., а тариф, затверджений у вересні минулого року наказом КУНІЦИНА, - 1,51 грн. за 1 кв.м.). Послуги водопостачання і водовідведення тепер становитимуть 4,8 грн. за 1 куб. м. (досі було 3 грн. за 1 куб.м., тариф від КУНІЦИНА - 6,2 грн. за 1 куб.м.). При оплаті теплової енергії депутатським рішенням вводиться цілорічна абонентська плата в розмірі 1,51 грн. за 1 кв.м., а в опалювальний сезон абоненти додатково платитимуть 2,37 грн. за 1 кв. м., тобто загалом 3,88 грн. за 1 кв.м. (Тариф від 2006 року становив 1,19 грн. за 1 кв.м., а тариф, встановлений наказом КУНІЦИНА становив 5,57 грн. за 1 кв.м.).