Крим просить Януковича заборонити навчання «Сі Бриз-2010»

Верховна рада Криму звернулася до Верховної Ради України і президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не допустити проведення на території кримської автономії військових маневрів «Сі Бриз - 2010» за участю контингенту країн-членів НАТО, передає УНІАН.

Звернення на засіданні кримського парламенту підтримали 76 з 86 депутатів, присутніх у сесійній залі. Загалом у Верховній раді Криму 100 парламентаріїв.

«Крим є всеукраїнською здравницею, яку щорічно відвідують мільйони туристів. Проведення військових навчань у розпал курортного сезону неминуче позначиться на заповнюваності кримських здравниць і завдасть суттєвого економічного збитку», - йдеться в заяві.

Кримські депутати просять ЯНУКОВИЧА заветувати закон, що дозволяє навчання «Сі Бриз» у 2010 році на півострові, у разі його прийняття парламентом України.