Крим взявся за мову в кінотеатрах

Питання дотримання права на перегляд фільмів у кінотеатрах російською мовою обговорять на депутатських слуханнях у Криму 28 квітня, таке рішення ухвалила Верховна рада автономії.

«За» на засіданні парламенту в середу проголосували 76 з 89 депутатів, присутніх у сесійній залі. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

«У зв`язку з тим, що питання дотримання права громадян України на перегляд фільмів у кінотеатрах російською мовою є предметом активного обговорення і викликають неоднозначний резонанс серед жителів автономії, пропонується провести у Верховній Раді Криму депутатські слухання», - йдеться в пояснювальній записці до рішення.

Парламент доручив Раді міністрів Криму підготувати і направити йому інформаційно-аналітичні матеріали «про стан справ у сфері кіноіндустрії» регіону і пропозиції для розв’язання існуючих проблем.

Крім того, Верховна рада Криму вирішила провести на півострові 6-12 червня IV міжнародний фестиваль «Великое русское слово». «За» проголосували 67 з 89 депутатів. Депутати доручили кримському уряду при формуванні проекту бюджету автономії на цей рік передбачити кошти на заходи фестивалю.