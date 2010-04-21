Нова угода про ЧФ РФ в Криму не суперечить Конституції - МЗС

Підписана між Україною і Росією угода з питань перебування Чорноморського флоту РФ в Криму не суперечить Конституції країни і набуде чинності лише після її ратифікації Верховною Радою, заявляє українське міністерство закордонних справ.

“Угода була підписана президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у повній відповідності з діючою Конституцією і законами та виключно в межах повноважень глави держави”, - зазначає департамент інформаційної політики відомства.

Дипломати звертають увагу на некоректність заяв про те, що діюча Конституція України передбачає 2017 рік як граничну дату базування Чорноморського флоту РФ у Криму.

У МЗС відзначають, що ЧФ РФ в основному законі України не згадується, а стаття 14 перехідних положень Конституції передбачає можливість тимчасового перебування військових формувань іноземних держав на території країни відповідно до міждержавних угод, ратифікованих ВР.

“Відтак, МЗС вважає недоречними заяви щодо невідповідності рішення про пролонгацію перебування ЧФ РФ на території України Конституції України”, - зауважили у департаменті.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу в Харкові підписали угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму після 2017 року строком на 25 років - до 2042. Документом передбачено продовження його дії ще на 5 років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.