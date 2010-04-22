Держдума і Рада можуть синхронно ратифікувати угоду щодо ЧФ

Державна дума Росії і Верховна Рада України можуть синхронно - у вівторок, 27 квітня - ратифікувати угоду, яка продовжує базування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років, заявив спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ.

«Ми домовилися, що російські і українські парламентарії прагнутимуть провести синхронну ратифікацію даної угоди. Думаю, що це може статися вже у вівторок. Зі свого боку ми готові обговорити це питання завтра на Раді Державної думи», - сказав ГРИЗЛОВ журналістам у Москві.

Він повідомив, що обговорив питання з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

«Підписання президентами Росії і України угоди, що продовжує перебування Чорноморського флоту на території України - подія, яка, безумовно, має величезне значення для забезпечення стратегічної безпеки і стабільності не тільки в Чорноморському регіоні, а й в усій Європі», - вважає ГРИЗЛОВ.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження перебування ЧФ РФ в Севастополі після 2017 року строком на 25 років з можливістю пролонгації її дії після 2042 року на 5 років за згодою сторін.