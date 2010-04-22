Проблем з ратифікацією флотської угоди не буде - російський експерт

Проблем з ратифікацією угоди щодо продовження базування Чорноморського флоту Росії на території України у Верховній Раді не буде, вважає член Центральної ради «Справедливої Росії», президент Центру національної геополітики Олексій МИТРОФАНОВ.

«Незабаром в Україні буде, як і в Росії, - буде більшість з більш як 300 депутатів. Багато хто втече від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, і буде як у нас (у Росії), коли «Єдина Росія» ухвалює будь-яке рішення», - сказав МИТРОФАНОВ в інтерв`ю УНІАН.

«Угоду треба ратифікувати, щоб це не виглядало операцією двох президентів. Щодо російського парламенту питань взагалі немає, а щодо української Ради можна теж вже не ставити питань, у вас вже швидко буде більшість з 300 депутатів», - додав він.

МИТРОФАНОВ вважає, що, можливо, це питання буде винесене на розгляд Конституційного Суду, але і там це питання «узаконять».

За його словами, продовження базування Чорноморського флоту з погляду безпеки для Росії не має особливого значення, проте його базування в Криму є дуже «чутливим для російського серця питанням».

«Відхід з Севастополя - це велика неприємність для діючого режиму, для будь-якого уряду. З цим містом пов`язана велика історія РФ. У військовому плані - це дрантя. Для країни, яка має до тисячі ядерних пускових установок з військової точки зору це не має значення», - сказав він.

За його словами, 80% росіян вважають, що Крим має бути російським, і Дмитро МЕДВЕДЄВ розв’язав дуже чутливе питання для Росії.

Водночас, МИТРОФАНОВ упевнений, що, пролонгувавши базування ЧФ РФ, Україна зняла напругу і невизначеність з цього питання. Окрім цього, підписана угода відкриває можливість для українсько-російської співпраці в інших сферах, додав він.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження перебування ЧФ РФ в Севастополі після 2017 року строком на 25 років з можливістю пролонгації її дії після 2042 року на 5 років за згодою сторін.