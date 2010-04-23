Керченській переправі доручено відремонтувати пункт пропуску

Міністр транспорту та зв’язку України Костянтин Єфименко доручив державній судноплавній компанії "Керченська поромна переправа" надати до мінтрансзв’язку матеріали для погодження проекту ремонту гідротехнічних споруд та причального комплексу.

Крім того, переправі необхідно забезпечити ремонт, реконструкцію та розвиток пункту пропуску громадян та автомобілів з метою покращення умов обслуговування, повідомила прес-служба відомства.

"Спільно із Державною адміністрацією морського і річкового транспорту переправа співпрацюватиме з митними та прикордонними службами з метою спрощення процедури та строків перетину через державний кордон пасажирів та автотранспорту", - йдеться в прес-релізі.

Також міністр доручив начальнику Керченського порту Олександру Котовському підготувати інвестиційні пропозиції та провести реконструкцію адміністративних та побутових приміщень підприємства.