Злочину в словах Могильова про кримських татар немає - прокуратура

Генеральна прокуратура не вбачає складу злочину у висловлюваннях Анатолія МОГИЛЬОВА, призначеного у березні на посаду міністра внутрішніх справ України, про кримських татар, заявив УНІАН лідер меджлісу кримськотатарського народу, член парламентської делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

“Ми розраховували, що якщо буде дана хоч якась оцінка, ми внесемо якійсь внесок в боротьбу з розповсюдженням ксенофобії на території України. На жаль, цього не сталося. Я вважаю, що генпрокуратура скористалася не правом, не законом, а корпоративними інтересами”, - сказав він.

МОГИЛЬОВ, який у 2007 році керував кримською міліцією, а під час виборів президента - штабом Віктора ЯНУКОВИЧА в Криму, очолив МВС України в березні 2010-го. Наприкінці березня ДЖЕМІЛЄВ за його словами звернувся до прокуратури з проханням дати оцінку оприлюдненим в газеті висловлюванням МОГИЛЬОВА щодо дії керівника СРСР Йосипа Сталіна з виселення кримських татар. ДЖЕМІЛЄВ вважає їх «фашистськими».

Лідер меджлісу заявив, що тепер планує ініціювати заяву Парламентської асамблеї Ради Європи або заяву групи депутатів ПАРЄ стосовно висловлювань українських високопосадовців.

“Кілька депутатів, якщо в них вийде, також хочуть поставити запитання щодо МОГИЛЬОВА на зустрічі з президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказав ДЖЕМІЛЄВ.

ЯНУКОВИЧ виступить на сесії ПАРЄ 27 квітня.