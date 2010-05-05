У Севастополі 40 ветеранів отримали по 1 тис. грн. від уряду Москви

40 ветеранів війни отримали в Севастополі одноразову матеріальну допомогу уряду Москви у розмірі близько 1 тис. грн.

Допомога виплачується в рамках заходів уряду столиці Росії, пов`язаних з розвитком міжнародних відносин та міжнародної співпраці у 2010 році.

«Москва регулярно надає допомогу ветеранам Севастополя, і не тільки Севастополя, а й країн СНД, країн Балтії. Ми до цієї ювілейної дати (65-річчя Перемоги) надаватимемо допомогу кільком групам ветеранів, в першу чергу, ветеранам битви під Москвою, та іншим категоріям», - заявив заступник керівника департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків Москви Андрій ЧИЖОВ журналістам у Севастополі.

Він зачитав поздоровлення мера російської столиці Юрія ЛУЖКОВА з 65-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні.