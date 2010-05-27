Комуністи не перешкодять навчанням «Сі Бриз» - адміністрація Януковича

Протести комуністів у Криму проти міжнародних навчань "Сі Бриз-2010" не перешкодять їх проведенню, вважає глава адміністрації президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

"Навчання пройдуть, комуністи висловлять свою позицію, і ми рухатимемося далі", - сказав він журналістам, передає УНІАН.

Верховна Рада минулого тижня ухвалила закон про допуск підрозділів озброєних сил інших держав на територію України в 2010 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях. Фракція Компартії не голосувала. Кримські комуністи мають намір організувати акції протесту проти маневрів "Сі Бриз". Планується, що навчання відбудуться в другій половині липня. Кульмінацією стане звільнення судна, яке разом з екіпажем захоплене піратами, та висадка морського і повітряного десанта для знищення піратської бази на березі.

ЛЬОВОЧКІН порівняв ситуацію із відносинами у сім`ї. "Як буває у молодого подружжя? Вони можуть і лаятися", - заявив керівник адміністрації президента.

Він додав, що Україна, зберігаючи позаблоковий статус, співробітничатиме з НАТО.