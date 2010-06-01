АероСвіт починає польоти з Сімферополя до Калінінграда

”АероСвіт” з 2 червня починає польоти з Сімферополя (Україна) до Калінінграда (Росія), повідомила прес-служба авіакомпанії.

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: у середу й неділю.

У партнерстві з двома авіаперевізниками країн Євросоюзу airBaltic (Латвія) і Estonian Air (Естонія) та українськими компаніями ”Роза Ветров” і ”Донбасаеро” ”АероСвіт” подвоїть порівняно з літом минулого року інтенсивність польотів між Україною й містами Балтійського регіону.

Сумарно компанії в пік літнього сезону 2010 року забезпечать 39 прямих регулярних рейсів на тиждень між містами України й країн Балтійського регіону (влітку минулого року - 19 рейсів).

Мережею рейсів буде зв`язано три українські міста - Київ, Одеса, Сімферополь - російський Калінінград і столиці прибалтійських країн: Вільнюс, Рига й Таллінн.