Уряд пропонує не штрафувати за використання землі без землеустрою

Уряд України пропонує відстрочити до 1 березня 2011 року застосування штрафів за використання сільгоспвиробниками і громадянами ділянок без проектів землеустрою, які забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни і впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

Комітет з питань аграрної політики на чолі з віце-прем`єр-міністром Віктором СЛАУТОЮ схвалив проект закону.

Зміни пропонується внести до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів», повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

Ухвалення закону, на думку експертів, дозволить розробити і затвердити проекти землеустрою для користувачів ділянок сільськогосподарського призначення, а це більше 19 тисяч підприємств.