Янукович наводить мости

Реалізація проекту будівництва транспортного переходу "Керч-Кавказ" може бути завершена до початку Олімпійських ігор в Сочі 2014 року, заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі з російським прем`єром Володимиром ПУТІНИМ в Стамбулі.

"Цей транспортний коридор дозволить вирішити питання транспортної інфраструктури і для України, і для Росії. Це дорога з Європи в Сочі на зимові Олімпійські ігри, і не лише на них, а в цілому - це доступ в кавказький регіон. Ми вважаємо, що це реальний проект, який ми можемо з вами здійснити до 2014 року, до відкриття Олімпійських ігор", - сказав ЯНУКОВИЧ.

ПУТІН відзначив, що міст - це хороший проект. "Мені здається, що ви маєте рацію: це проект перспективний, важливий і потрібний", - сказав прем`єр РФ.

В той же час, ПУТІН заявив, що потрібно провести "технічну експертизу". "Спроби вивчення цього питання робилися ще в радянські роки. Були деякі технологічні проблеми, які підлягають глибшому розгляду", - відповів глава російського уряду на пропозицію президента України конкретизувати рішення щодо будівництва.

Міст через Керченську протоку міг би скоротити транспортну дорогу з Херсона до Новоросійська на 450 кілометрів.