«За Україну!» занепокоєна спробами звільнити шефа телекомпанії ВМС

Депутат Верховної Ради від групи «За Україну!» Іван СТОЙКО ініціює на засіданні оборонного парламентського комітету розгляд питання про можливе звільнення керівника телерадіокомпанії українського флоту «Бриз» Мирослава МАМЧАКА.

«Хотів би, щоб на засіданні був присутній керівник ТРК «Бриз» Мирослав МАМЧАК, щоб дізнатися реальні причини, чому севастопольська влада вимагає його звільнення. Мені не хочеться вірити, що Мирослава МАМЧАКА намагаються звільнити з політичних міркувань, але скидається на те, що так воно і є. Бо за ту роботу, яку він виконує в умовах постійного недофінансування, йому потрібно дякувати і берегти на цій посаді», - цитує СТОЙКА офіційний сайт групи «За Україну!».

Депутат заявив, що «Бриз» є єдиним україномовним телеканалом у Севастополі, він відстоює інтереси держави і виховує військовослужбовців у патріотичному дусі.

«Йому протистоять ЗМІ Чорноморського флоту, які ведуть цілеспрямовану інформаційну війну проти нас», - вважає СТОЙКО.